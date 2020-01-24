Один человек погиб в провалившейся под лед машине в Тверской области

В Тверской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого иномарка провалилась под лед. Один человек погиб, двое госпитализированы.

Авария произошла на автодороге Тверь–Бежецк на территории Калининского района. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota, двигаясь в сторону Твери, не учел дорожные условия и допустил съезд с дороги в кювет, наполненный водой. В результате машина провалилась под лед, пишут «Тверские ведомости».

По предварительным данным, погиб один человек. Двоих мужчин с различными травмами доставили в больницу.

В ГИБДД уточнили, что на машине были установлены летние шины.