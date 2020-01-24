Путин предложил провести саммит «пятерки» членов СБ ООН

Владимир Путин предложил созвать новый саммит «пятерки» Совбеза ООН. Об этом российский лидер заявил, выступая на всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме. Китайская сторона поддерживает предложение российского президента Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов СБ ООН, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Ранее Лондон выразил заинтересованность в саммите. Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал инициативу лидера РФ. В планах — обсудить главные мировые угрозы. Путин заявил, что готов приехать на эту встречу в любой город мира.