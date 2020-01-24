ЦРУ рассекретило доклад о Бандере

ЦРУ рассекретило данные об «агенте Гитлера» Степане Бандере. На Украине его считают национальным героем. Но согласно документу от 1951 года у Бандеры был даже свой позывной для связи с верхушкой Третьего рейха. Там его называли не иначе как Консул-2. Агент с большим рвением выполнял поручения Гитлера. За 5 недель от рук Бандеры и его приспешников погибло больше 20 тыс. человек. В конце документа важная пометка: «Данные рассекречены в соответствии с законом о разоблачении нацистских военных преступников».