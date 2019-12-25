Российские винодельни выпустили вина к началу движения поездов в Крым

Российские вина, выпущенные к открытию железнодорожного сообщения через Крымский мост, презентовали в Москве 25 декабря. В лимитированную серию «Крымский мост» вошли вина пяти хозяйств Крыма и Краснодарского края, сообщает корреспондент "Известий".

Все вина — урожая 2015 года, именно тогда начались работы по возведению моста. Бутылки с вином выдерживались на протяжении всего времени строительства. И в декабре 2019 года тираж был оформлен вручную, в том числе вручную наклеивались этикетки, выполненные в одной концепции для разных виноделен. «Крымский мост дает в первую очередь развитие региона – транспортной инфраструктуры и туризма. Крым является меккой гастрономического туризма. И все вокруг транспортной доступности вращается», — отметила руководитель центра «Новое Русское Вино» Елена Порман.

Она добавила, что позавчера первый поезд из Санкт-Петербурга пошел в Крым, вчера — из Москвы. Все пассажиры получили возможность бесплатно посетить завод Массандра.

Крымские хозяйства Массандра и Новый Свет суммарно выпустили 19 тыс. бутылок для серии «Крымский мост». Винодельни из Краснодарского края Фанагория, Лефкадия и Кубань-вино — по 19 тыс. бутылок. Такой тираж символизирует длину моста, который протянулся на 19 км.

Все винодельни, создавшие новые вина «Крымский мост», участвуют в межрегиональном проекте «Винные дороги Боспорского царства». Он объединяет 25 виноделен Крыма, Севастополя Краснодарского края и Ростовская области, где 2500 лет было основано Боспорское царство. В этих винодельнях туристам рассказывают не только о производстве, но и о девней истории российских регионов.