Российские школьники приехали на главную елку страны

Тысячи российских школьников со всей страны приехали на всероссийскую елку. Главный детский праздник в преддверии Нового года стартовал сегодня в Кремлевском дворце. Победители олимпиад, творческих конкурсов и воспитанники детских домов, многие из них в столице впервые. В Москве делегации школьников на несколько дней, поэтому для них подготовили большую обзорную программу. Им проведут экскурсии по столице, расскажут об исторических и культурных достопримечательностях. Но главное событие, конечно, — праздник в Кремле. Там школьникам показали музыкальный спектакль «Письмо Деду Морозу».