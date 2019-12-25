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Коммунальщики «угрозами» поздравили москвичей с Новый годом

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Фото: РИА Новости
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Коммунальщики ГБУ «Жилищник» столичного района Бибирево поздравили с Новым годом жителей Москвы с помощью «угроз». Об этом 25 декабря сообщает НСН.

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Как пишет агентство, на дверях подъездов жилых домов появились новогодние послания от коммунальщиков, написанные с черным юмором.

«Новый год, Новый год! К вам электрик наш идет, чтобы выключить вам свет, ваших денег у нас нет. Новый год, Новый год! К вам сантехник наш идет. Чтобы выключить вам воду за задолженность по году», — говорится в сообщении Деда Мороза, изображенного на поздравлении. В конце коммунальщики извиняются за шутку и просят оплатить услуги ЖКХ до 26 декабря.

Местные жители в Сети пожаловались, что листовки наклеены прямо на двери вместо специального стенда для информации, хотя «именно сотрудники «Жилищника» должны следить за чистотой вверенной им территории». В самом ГБУ «Жилищник» пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее 25 декабря сообщалось, что новогодние фейерверки в Москве запустят в 20 парках и еще на 20 площадках 1 января 2020 года.

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