В «Акадо телеком» сменился гендиректор

Глава московского провайдера «Акадо телеком» («Комкор») Сергей Назаров, руководивший им с 2015 года, покинул компанию. Об этом в среду, 25 декабря, рассказал «Известиям» знакомый топ-менеджера, информацию также подтвердил представитель оператора.

По словам собеседников издания, новым генеральным директором назначен член совета директоров «Комкора» Григорий Новицкий. Причины кадровой перестановки не раскрываются.

Представитель «Акадо» заявил «Известиям», что компания благодарна Сергею Назарову за проделанную работу и вклад в развитие бизнеса.

В апреле 2018 года газета «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» писала, что гендиректором АО «Акадо холдинг» назначен Максим Чернов. При этом он оставался на посту заместителя гендиректора по коммерческой деятельности провайдера «Акадо телеком». На должности гендиректора он сменил Дмитрия Чурина, который был назначен в июле 2016 года.

«Акадо» принадлежит группе «Ренова» Виктора Вексельберга. Компания не разглашает количество своих абонентов. По данным «ТМТ Консалтинга», она занимает четвертое место в Москве по количеству пользователей домашнего интернета и второе — по количеству подписчиков платного телевидения.