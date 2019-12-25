Житель Франции выиграл джекпот размером €15 млн в лотерее

Джекпот «Loto de Noel» был разыгран во Франции. Обладателем выигрыша в размере €15 млн стал житель департамента Сарт на северо-западе страны. Об этом 25 декабря сообщается на сайте со сводками лотерей Tirage-gagnant.

По данным администрации ресурса, это второй по величине выигрыш за всю историю розыгрышей в этом департаменте. Звание «самого везучего» по-прежнему принадлежит участнику лотереи EuroMillions, который в 2010 году выиграл €42 млн.

22 декабря сообщалось, что призовой фонд традиционной испанской рождественской лотереи El Gordo («Толстяк») составил €2,380 млрд. Розыгрыш билетов проходил в воскресенье. На сайте El Gordo опубликовали выигрышную комбинацию главного приза в размере €4 млн. Помимо этого, стали известны обладатели призов на €1,25 млн, €500 тыс. и на €200 тыс.

Счастливые билеты продали в городах Таррагона, Саламанка, Аликанте, Мурсия, Барселона и Мадрид.