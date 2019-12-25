Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

Жители Екатеринбурга смогут увидеть частичное солнечное затмение в четверг, 26 декабря. Об этом «РИА Новости» 25 декабря сообщил инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

По словам специалиста, затмение начнется в 7:34 (мск) и продлится до 8:00 (мск). Увидеть можно будет небольшой кусочек солнца, закрытый луной. Сделать это можно будет только в момент восхода солнца, поскольку уже в 8:00 (мск) оно будет абсолютно чистым.

Санакоев отметил, что подобные явления происходят по всему миру до пяти раз в год, но в России их можно наблюдать в среднем раз в году. Специалист уточнил, что затмение будет видно невооруженным глазом на верхних этажах жилых домов на уровне горизонта, где полностью открыта юго-восточная часть неба. Как пишет сайт kp.ru, для безопасности лучше надеть солнечные очки. Вместе с тем инженер посетовал на то, что синоптики пообещали 26 декабря пасмурную погоду, потому возможно ничего не заметить из-за облаков.

В июле сообщалось, что жители Земли в ночь на 17 июля наблюдали частичное лунное затмение. В общей сложности оно продлилось 1 час 58 минут.