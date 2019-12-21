В Екатеринбурге стартовал фестиваль света «Не темно», который традиционно проводится в самую длинную ночь года. Работы разместили в районе Уктусских гор.

Во время мероприятия художники из России, Европы и США покажут посетителям видеоперфомансы и инсталляции на тематику индустриализации и мифологии. Отмечается, что художники из Австрии представили проект «Небесные огни», а немцы решили с помощью света передать «ощущение счастья» и бесконечности в своих работах.

Всего на фестивале было представлено более 20 инсталляций. Он проводится в рамках проекта «Визуальная экология "новых" территорий» и получил президентский грант. Фестиваль «Не темно» впервые прошел в Екатеринбурге восемь лет назад. В первый день праздника, мероприятие посетили около 6 тыс. гостей.

Также в этот день правительство Москвы сообщило, что для украшения российской столицы для фестиваля «Путешествие в Рождество» было использовано почти 130 км светодиодных гирлянд, 100 км бус, 150 тыс. игрушек и декоративных элементов.