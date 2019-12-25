Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Москва – 2019»

В столице прошёл финал главного конкурса красоты. Титул «Мисс Москва – 2019». получила Владлена Богомолова. Девушка призналась, что мечтает стать актрисой. За корону боролись 36 кандидаток в возрасте от 15 до 32 лет. Участницы дефилировали в вечерних платьях и купальниках. Также красавицы показали свои знания в интеллектуальном состязании. Победительница представит Москву на конкурсе «Мисс Россия».