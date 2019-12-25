Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы

25 декабря Севастополь принял первый пассажирский состав из Санкт-Петербурга, проследовавший через Крымский мост. 26 декабря в путь отправился и первый пассажирский поезд Москва–Симферополь. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Московский поезд прибудет в столицу Крыма 26 декабря и пройдет маршрут за 33 часа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
При посадке достаточно лишь внутреннего паспорта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пассажиры по достоинству оценили современные двухэтажные вагоны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Поезд покинул перрон Казанского вокзала столицы строго по расписанию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Современные вагоны оборудованы всем необходимым для путешествия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Стоимость проезда в вагоне-купе начинается от 2966 рублей, в СВ — от 9952 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На первый рейс поезда было продано 973 билета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В вагоне-ресторане доступен широкий ассортимент блюд европейской и русской кухни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Питерский поезд прошел через Крымский мост 25 декабря
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Первых пассажиров встречал лично кот-блогер Мостик, талисман Крымского моста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Прибытие поезда из Санкт-Петербурга в Симферополь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Ростуризм прогнозирует 20-процентный рост туристического потока в Крым после запуска железнодорожного сообщения с полуостровом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Поезд из Северной столицы встречали радостные горожане Симферополя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Путешествие было приятным и интересным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Высадив часть пассажиров, состав отправился в Севастополь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В Симферополе в поезд сели глава Крыма Сергей Аксенов и и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Поезд Санкт-Петербург—Севастополь преодолел 2741 км и прибыл к месту назначения
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