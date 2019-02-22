Поддали пара: как выглядит ретросостав, соединивший Бологое и Осташков

Уникальный ретропаровоз конца 1940-х годов начал курсировать между городами Бологое и Осташков в Тверской области еще осенью 2018-го. Таких паровозов, тем более в рабочем состоянии, в России сегодня остались единицы, как и специалистов, способных ими управлять. На то, чтобы реализовать этот проект, у энтузиастов, представителей РЖД и областного руководства ушло несколько лет. В феврале фотограф агентства Reuters проехал по необычному маршруту