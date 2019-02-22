Поддали пара: как выглядит ретросостав, соединивший Бологое и Осташков

Уникальный ретропаровоз конца 1940-х годов начал курсировать между городами Бологое и Осташков в Тверской области еще осенью 2018-го. Таких паровозов, тем более в рабочем состоянии, в России сегодня остались единицы, как и специалистов, способных ими управлять. На то, чтобы реализовать этот проект, у энтузиастов, представителей РЖД и областного руководства ушло несколько лет. В феврале фотограф агентства Reuters проехал по необычному маршруту
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Работа на таком составе требует немало сил — тут почти всё приходится делать вручную, в том числе и грузить уголь, который, кстати, везут в Бологое прямо из Кузбасса
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Бригаде, обслуживающей состав, пришлось несколько месяцев учится в Курске, где работает единственная школа для машинистов паровозов
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Паровоз был построен в 1948 году на заводе «Красное Сормово» под Нижним Новгородом, таких сейчас почти нигде не увидеть, а вот два вагона, которые он тянет за собой, — более-менее современные, выпущенные в 1980-х годах
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Дмитрий Коротюк — сотрудник бригады, обслуживающей поезд. Роль кочегара здесь исполняет второй машинист, пока первый управляет составом
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Несколько лет назад этот паровоз, который чуть не отправили на металлолом, восстановили в Петербурге, а потом появилась идея перебросить его в Бологое, где сохранилась почти нетронутая временем железнодорожная линия
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Артем Гурьев, машинист ретросостава, за обедом в городе Осташков
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Так выглядит кабина старого паровоза — в России на регулярных маршрутах такую технику используют впервые с конца 1970-х годов. В течение последних почти пяти десятилетий паровозы выполняли в основном «представительские» функции, обслуживая специальные туристические маршруты
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Помимо угля, паровозу требуется также и вода — ее перегоняют с помощью водонапорной башни, построенной в начале XX столетия, которая стоит на промежуточной станции Куженкино (видна на заднем плане)
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Теоретически поезд может разогнаться до 120 км/ч, однако в реальности на этом участке его скорость составляет не больше 60 км/ч. Путь в одну сторону занимает около трех часов
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Состав проходит по дамбе на выезде из города Осташков, вдоль побережья озера Селигер. Прокатиться в составе, который тянет ретропаровоз, может любой желающий — он ходит регулярно, каждую субботу. Маршрут, по которому он курсирует, не менее исторический: это часть линии Бологое-Полоцк, построенной еще в 1907 году
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