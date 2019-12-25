В тюменской колонии пытаются потушить крупный пожар

В Тюмени в эти минуты пытаются справиться с крупным пожаром в колонии. Горит здание, где располагается спортзал для заключенных. Пока что пламя удалось локализовать на площади 600 кв. м. По данным МЧС, угрозы распространения нет. О пострадавших также не сообщается — из соседних зданий и прилегающего к ним общежития эвакуировали 56 человек. При этом заключенным эвакуация не потребовалась.