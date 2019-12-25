На сноубордиста напал глухарь прямо на трассе

На сноубордиста в Кемеровской области, в Шерегеше, напал глухарь. Парень скатился со склона и засыпал снегом птицу, так оказалась злопамятной и пошла в атаку на спортсмена. Спортсмен сумел отмахнуться от глухаря, но доску испортил. Инвентарь теперь нужно менять на новый.