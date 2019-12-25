Внеплановый переезд: как забрать эвакуированный автомобиль в Москве

Столичные спецстоянки для эвакуированных автомобилей и сервисные центры «Московский транспорт» празднично оформили к Новому году. Установили елки, повесили плакаты, украшения и гирлянды. Сейчас в Москве функционирует 16 стоянок. Их список можно посмотреть на сайте «Московского паркинга» в разделе «Эвакуация». Они работают круглосуточно, в том числе во время новогодних каникул. Там организована удобная зона ожидания с вендинговыми автоматами и детским уголком. Водители попутно могут прочесть памятку по эвакуации автомобилей и брошюру о правилах платных парковок