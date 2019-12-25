Внеплановый переезд: как забрать эвакуированный автомобиль в Москве

В 2019 году в Москве эвакуировали более 240 тыс. неправильно припаркованных автомобилей. Их перевозят на спецстоянку. Нарушителю необходимо оплатить штраф, саму эвакуацию и хранение машины, если он не успел забрать ее в течение суток. Водителям, которые готовы сразу закрыть задолженность, предоставляется 25-процентная скидка. Что предпринять и куда обратиться после эвакуации автомобиля — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Василий Максимов
Столичные спецстоянки для эвакуированных автомобилей и сервисные центры «Московский транспорт» празднично оформили к Новому году. Установили елки, повесили плакаты, украшения и гирлянды. Сейчас в Москве функционирует 16 стоянок. Их список можно посмотреть на сайте «Московского паркинга» в разделе «Эвакуация». Они работают круглосуточно, в том числе во время новогодних каникул. Там организована удобная зона ожидания с вендинговыми автоматами и детским уголком. Водители попутно могут прочесть памятку по эвакуации автомобилей и брошюру о правилах платных парковок
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Фото: Василий Максимов
Узнать об эвакуации автомобиля можно на сайте «Московского паркинга», на порталах mos.ru и «Автокод», на Едином транспортном портале и в мобильном приложении «Парковки Москвы». Также можно отправить бесплатное СМС на номер 7377 с текстом «ЭВ госномерТС» или позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» (+7 495 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона) либо в дежурную часть ГИБДД (02 или 112 с мобильного телефона)
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Фото: Василий Максимов
Чтобы забрать автомобиль со спецстоянки, нужно получить разрешение в подразделениях ГИБДД или пунктах выдачи МАДИ, расположенных по адресам: пр. Энтузиастов, вл. 3, ул. Дубовая роща, вл. 7А, пр. Одоевского, вл. 3 (напротив), а также в двух сервисных центрах «Московский транспорт»
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Фото: Василий Максимов
Нарушителям правил парковки, чьи автомобили эвакуировали, придется оплатить не только штраф, но и перемещение и хранение транспортного средства. Это нужно успеть сделать в течение 60 дней после получения квитанции на спецстоянке. Если сначала заплатить, а потом забрать машину, можно сэкономить 25%
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Фото: Василий Максимов
Сервисные центры «Московский транспорт» располагаются по адресам: ул. Старая Басманная, д. 20, к. 1 (возле метро «Бауманская», «Курская» или «Красные Ворота»), и ул. 1905 года, д. 25 (рядом со станцией «Улица 1905 года»). Они открыты для посетителей ежедневно с 8:00 до 20:00
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Фото: Василий Максимов
В центрах можно не только получить разрешение на выдачу автомобиля, но и задать любые вопросы по столичному транспорту. Например, узнать о работе автобусов, трамваев, поездов и электричек, ценах на проезд, парковочных разрешениях и абонементах. Работники подскажут, как пользоваться мобильным приложением «Парковки Москвы» и примут обращения и жалобы
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Фото: Василий Максимов
В новогодние каникулы сервисные центры закроются только 1 и 7 января. В остальные дни они будут работать по стандартному графику
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