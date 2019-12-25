Девушку из Сибири нашли в Красноярске спустя 16 лет

В Сибири родные нашли девушку, которая потерялась 16 лет назад. Всё это время сестры Юлии Семеновой надеялись на чудо. В 2003 году в Томске девушка ушла в магазин и не вернулась. Юлю нашли в красноярском психоневрологическом диспансере. Когда девушка попала в больницу, то сообщила о себе очень мало. Вспомнила только сестер и имена мамы и папы. Попытки найти родных Юлии ни к чему не привели. Год назад к поискам подключились волонтеры. Результат дали объявления в социальных сетях. Когда сестрам рассказали, где Юлия, те отправили в ПНД семейные фото. На них девушка узнала любимую собаку Эльзу. Позже по видеосвязи Юлия узнала и сестер. Сейчас Юлии восстанавливают документы. Семья надеется, что девушка встретит новый год уже дома.