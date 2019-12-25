Отравившихся в Москве детей госпитализируют

Отравившихся в Москве детей планируют госпитализировать. Ребята приехали из нескольких регионов на турнир по робототехнике. Часть детей почувствовали недомогание, у них было выявлено бактериальное пищевое отравление. Сейчас состояние ребят удовлетворительное. Что стало причиной отравления, выясняют медики.