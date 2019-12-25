Путин назвал приоритеты для законодателей в 2020 году

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Советом Федерации и Государственной думой, назвав приоритеты работы законодателей в 2020 году. По его словам, это улучшение бизнес-климата, разработка действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест.