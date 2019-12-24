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«Лидеры России» исполняют мечты в рамках проекта «Ёлка желаний»

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«Лидеры России» поздравили детей в Ростовской области в рамках проекта «Ёлка желаний». 13-летнему Родиону Петькову вручили долгожданный подарок — смартфон. 16-летний Артём стал обладателем набора книг по фантастике. 6-летний Владимир получил ноутбук, о котором мечтал. «Лидеры России» вручали подарки до самого вечера. В этом году «Ёлка желаний» осчастливит более 7,5 тыс. детей со всей страны.

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