Народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована в столице

Знаменитый российский режиссер Галина Волчек попала в реанимацию. По информации «Известий» худрук «Современника» находится в коме. Как подтвердила её помощница - в последнее время Волчек плохо себя чувствовала. Она пожаловалась на боли в груди и была доставлена в Боткинскую больницу в понедельник вечером.