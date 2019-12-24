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Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне

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Фото: Netflix
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Продюсер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич пообещала во втором сезоне более «сфокусированную историю». Об этом пишет портал DigitalSpy.

По данным издания от 23 декабря, Хиссрич заявила, что во втором сезоне шоу полностью раскроется сюжет и герои начнут встречаться и взаимодействовать, пишет REGNUM.

«Линии Геральта и Йеннифер, Геральта и Цири. Королевства, которые лишь мельком упоминаются в первом сезоне, станут реальными во втором», — приводит слова продюсера «Газета.ру».

Сериал «Ведьмак», стартовавший на Netflix 20 декабря, снят по мотивам романа польского писателя Анджея Сапковского. Главную роль Геральта исполнил британский актер Генри Кавилл, завоевавший известность благодаря роли Супермена.

Как отмечает телеканал «360», Хиссрич явно гордится первым сезоном и даже рассказала в Twitter, что ее 82-летняя свекровь залпом посмотрела все восемь серий и осталась довольна. По словам продюсера, сериал может включить в себя в общей сложности семь сезонов, поскольку у его создателей огромный массив завершенного исходного материала. Телеканал отмечает, что автор романов Анджей Сапковский рассказал на днях, что «очень доволен «Ведьмаком» Генри Кавилла».

«Он настоящий профи. Так же, как Вигго Мортенсен отдал себя Арагорну, Генри отдал себя Геральту, который останется со мной навсегда», — отметил писатель.

Предположительно, второй сезон сериала зрители увидят в конце 2020 — начале 2021 года.

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