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Глава МЧС рекомендовал свидетелям ЧП вызывать спасателей, а не снимать видео

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Тем, кто стал свидетелем ЧП, нужно сразу вызывать оперативные службы, а не снимать происходящее на видео. Об этом напомнил глава МЧС Евгений Зиничев.

Привычка сначала снимать и выкладывать в интернет, а не звонить спасателям, свидетельствует о неправильной расстановке приоритетов, заявил министр в интервью ТАСС.

«Люди не задумываются над тем, что, возможно, завтра им тоже понадобится помощь, но она быстро не придет, потому что очевидцы события ради уникального видео просто забудут набрать единый номер «01» или «101», — подчеркнул он.

Зиничев рассказал, что специалисты в некоторых случаях узнают о происшествиях в интернете и после проверки ситуации оперативно реагируют.

В апреле три школьницы из Ленинградской области сожгли деревенский дом во время съемки сториз для Instagram. Они развели огонь в неисправной печи и подбрасывали туда картон. Потушить возникший пожар самостоятельно они не смогли. Поджигательниц нашли по выложенному видео.

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