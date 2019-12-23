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Посадившую за руль ребенка россиянку заподозрили в нападении на полицейского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правоохранители в Республике Татарстан завели четвертое уголовное дело против многодетной матери, посадившей за руль шестилетнего ребенка на большой скорости. Теперь она проходит по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, женщина в отделе полиции порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. При этом она разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы.

Отмечается, что в отношении Агины Алтынбаевой уже возбуждено дело по трем статьям УК РФ — «Оставление в опасности», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

19 ноября стало известно, что многодетную мать из Набережных Челнов, посадившую за руль шестилетнего сына, оштрафовали на 35 тыс. рублей.

16 ноября в соцсетях появилось резонансное видео, на котором автомобиль Hyundai несется по трассе со скоростью 130 км/ч. При этом за рулем находится маленький ребенок. Видеоролик разместила в интернете сама нарушительница — Агина Алтынбаева. В комментариях она похвасталась, что ее дети умеют «с легкостью водить машину».

Алтынбаева заявила, что не видит в своем поступке ничего плохого, поскольку ее ребенок водит машину с четырех лет.

За последние два года 28-летняя женщина 31 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. 11 апреля этого года она управляла машиной с трехмесячным ребенком на руках.

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