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В Красноярске ищут прокатившего ребенка на крыше автомобиля водителя

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Фото: vk.com/Жесть Красноярска
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Красноярские следователи ищут водителя, который прокатил ребенка на крыше своего автомобиля. Видеозапись инцидента опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах записи видно, как малолетний ребенок сидит на крыше белой иномарки, в то время как она движется по городским улицам, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в момент записи в салоне авто находились еще один мужчина с ребенком на коленях и женщина. В настоящее время устанавливаются личность водителя и обстоятельства случившегося.

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