В Красноярске ищут прокатившего ребенка на крыше автомобиля водителя

Красноярские следователи ищут водителя, который прокатил ребенка на крыше своего автомобиля. Видеозапись инцидента опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах записи видно, как малолетний ребенок сидит на крыше белой иномарки, в то время как она движется по городским улицам, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в момент записи в салоне авто находились еще один мужчина с ребенком на коленях и женщина. В настоящее время устанавливаются личность водителя и обстоятельства случившегося.