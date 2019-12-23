В Бельгии прошел рождественский парад тракторов

Рождественский парад тракторов прошел в Бельгии. Десятки фермеров вот уже восьмой год подряд соревнуются в том, у кого транспортное средство красивее. Украшают его огнями и подбирают специальную музыку под выезд техники. Зрители собираются на парад отметить начало рождественских праздников. С этого момента в городе Зоерселе обычно начинаются гуляния.