Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 2 км

На вулкане Эбеко, расположенном в Сахалинской области, произошел пепловый выброс. Информация о произошедшем поступила Центр управления в кризисных ситуациях МЧС днем 23 декабря.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Сахалинской области, высота пеплового выброса составила до 2 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 км.

В Северо-Курильске пеплопада не зафиксировано, запах сероводорода также не ощущается. По информации МЧС, угрозы жизнедеятельности населения нет.

Эбеко — один из самых активных вулканов Курильских островов. Его высота составляет 1156 м, он расположен в 7 км от Северо-Курильска.

В конце августа 2018 года был зафиксирован самый крупный выброс за последние несколько лет — его высота достигла 6 км.