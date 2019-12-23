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Дочь Марка Захарова рассказала о посмертном спектакле худрука «Ленкома»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Дочь художественного руководителя театра «Ленком» Александра Захарова рассказала «Известиям» о спектакле своего отца — «Капкан», который она доделывала после смерти режиссера.

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«Марк Анатольевич работал над этим спектаклем довольно долго. В июне спектакль был собран в черновом варианте в репетиционном зале, — вспомнила актриса. — Премьера «Капкана» была назначена отцом на 2–3 декабря еще весной. И было ощущение, что времени впереди очень много».

По ее словам, директор театра Марк Борисович Варшавер после смерти режиссера предложил Захаровой подготовить спектакль к выпуску вместе с Игорем Фокиным.

«Это было своего рода спасение для меня. Я сказала: «Да». Другое дело, что я этим никогда не занималась. Для меня это как прыгнуть с самолета без парашюта. Самым сложным было открыть и заглянуть в портфель отца, в котором лежала пьеса», — добавила народная артистка России.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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