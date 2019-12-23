Перед погружением Путина в батискафе в Финском заливе нашли минное поле

Немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили с помощью роботов военные моряки Балтийского флота в преддверии визита президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года. Об этом командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов рассказал в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в подготовке экспедиции на остров Гогланд, которая состоялась под эгидой Русского географического общества, были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота. Были выполнены работы по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов.

Саперы выявили и обезвредили около 20 боеприпасов на самом острове, а на морском дне обнаружили целое минное поле из немецких якорных мин, которые были уничтожены роботами на месте.

Погружение на 50-метровую глубину состоялось 27 июля и заняло около часа. Вместе с Путиным почтить память экипажа советской субмарины Щ-308 «Семга», затонувшей во времена ВОВ, отправились глава Минобороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.

Остов «Семги» в мае 2018 года обнаружили участники экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Субмарина, которая была включена в состав Балтийского флота в 1940 году, уничтожила корабли противника общим водоизмещением 16 тыс. т. Погибла «Семга» в октябре 1942 года от взрыва немецкой мины. Экипаж подлодки составлял 40 человек.