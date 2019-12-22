В «Монако» недовольны результатами клуба

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров считает, что команда показала неудовлетворительный результат в первой части сезона. В субботу, 21 декабря, монегаски завершили год крупной победой над «Лиллем» в чемпионате Франции (5:1), однако у их руководства остается вопрос к работе главного тренера Леонарду Жардима.

«Сезон начался очень сложно, первые матчи получились очень трудными. По непонятным причинам мы оказались в самом низу таблицы. Сейчас идем седьмыми. Есть прогресс. Но этого недостаточно. Это не то, чего заслуживает наша команда. Это место не соответствует амбициям клуба и возможностям игроков. Мы считаем, что должны играть лучше», — сказал Петров в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Вице-президент «Монако» отказался отвечать на вопросы о будущем тренера Жардима. «В ближайшее время все тщательно проанализируем. Наши цели остаются прежними, и мы будем всеми силами бороться за то, чтобы достичь их», — подчеркнул Петров.

Задачи клуба на сезон – попасть в первую тройку французской лиги. После 19 матчей у команды 28 очков. В тройку лидеров входят «ПСЖ» (45 очков, 18 игр), «Марсель» (38 и 19) и «Ренн» (33 и 18).

Следующий матч «Монако» сыграет 4 января — в Кубке Франции с «Реймсом». Затем команду ждут две встречи с чемпионом и лидером турнира «ПСЖ» – 12 и 15 января.

За «Монако» с лета 2018 года выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Владелец клуба — российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.