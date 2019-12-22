Прямой эфир

В «Монако» недовольны результатами клуба

0
Фото: TASS/Zuma/Panoramic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров считает, что команда показала неудовлетворительный результат в первой части сезона. В субботу, 21 декабря, монегаски завершили год крупной победой над «Лиллем» в чемпионате Франции (5:1), однако у их руководства остается вопрос к работе главного тренера Леонарду Жардима.

Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
Представители России ярко начали сезон за рубежом

«Сезон начался очень сложно, первые матчи получились очень трудными. По непонятным причинам мы оказались в самом низу таблицы. Сейчас идем седьмыми. Есть прогресс. Но этого недостаточно. Это не то, чего заслуживает наша команда. Это место не соответствует амбициям клуба и возможностям игроков. Мы считаем, что должны играть лучше», — сказал Петров в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Вице-президент «Монако» отказался отвечать на вопросы о будущем тренера Жардима. «В ближайшее время все тщательно проанализируем. Наши цели остаются прежними, и мы будем всеми силами бороться за то, чтобы достичь их», — подчеркнул Петров.

Задачи клуба на сезон – попасть в первую тройку французской лиги. После 19 матчей у команды 28 очков. В тройку лидеров входят «ПСЖ» (45 очков, 18 игр), «Марсель» (38 и 19) и «Ренн» (33 и 18).

Следующий матч «Монако» сыграет 4 января — в Кубке Франции с «Реймсом». Затем команду ждут две встречи с чемпионом и лидером турнира «ПСЖ» – 12 и 15 января.

За «Монако» с лета 2018 года выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Владелец клуба — российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Морьентес допустил переход Головина в «Реал» или «Баварию»
Головин помог «Монако» победить «Нант» в чемпионате Франции
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019