Челябинская пенсионерка регулярно играет в шахматы в проруби

Зимняя простуда точно не страшна жительнице Челябинска Нине Пушкаревой. 68-летняя женщина регулярно проводит в ледяной проруби шахматные турниры. Компанию ей составляют друзья, но не всем удается просидеть в воде 20 минут подряд.

Пенсионерка утверждает, что за последние 24 года ни разу не заболела, хотя до этого болела часто. И уверена, что секрет в целебных свойствах ледяной воды.