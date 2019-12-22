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Купюры с президентом Украины начали продавать в сети

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Фото: Администрация Президента Украины
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Купюры с изображением президента Украины Владимира Зеленского начали продавать в сети. Купюра носит сувенирный характер и имеет номинал 100 гривен.

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На лицевой стороне размещен украинский флаг, герб и портрет Зеленского. На обратной — президент в анфас и статуя Свободы на площади Независимости.

Также на обеих сторонах есть надпись «памятная банкнота». Стоит купюра около 150 рублей. В частности, она продается в китайском интернет-магазине Taobao.com.

В ноябре полиция возбудила уголовное дело по факту покупки iPhone 11 за деньги «банка приколов». Для продавца ущерб составил около 95 тыс. рублей.

Злоумышленник заказал телефон через интернет-магазин и при получении расплатился за него ненастоящими купюрами. Возбуждено уголовное дело.

Деньги «банка приколов» — копии настоящих банкнот, продающиеся в качестве сувенирной продукции. На их лицевой и оборотной сторонах указано, что данная банкнота не является платежным средством.

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