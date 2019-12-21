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Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Россия тайно влияет на Организацию Объединенных Наций. Причем действует через агентурную сеть. Об этом заявил посол Украины в США, бывший постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко в субботу, 21 декабря.

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«Россия влияет на работу ООН скрыто — через свои кадры. В секретариате Организации Объединенных Наций работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них — это агентура ФСБ, явная или скрытая», — приводит издание «Укринформ» слова Ельченко.

Он отметил, что такая практика сложилась еще с советских времен, когда каждый второй работник из СССР был «подписан», то есть был агентом. Сейчас российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте, — на постпредство РФ, считает Ельченко.

Посол также добавил, что у РФ большое влияние в Совбезе ООН, пишет «Газета.ру». Он напомнил, что есть около двух десятков государств, «которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций». Большинство из них «на 100 процентов зависят от нее».

К таким странам, по мнению Ельченко, принадлежат Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке, Бурунди, Судан — в Африке, Мьянма, Камбоджа — в Азии.

Владимир Ельченко был постпредом Украины при ООН с 1997 по 2001 год. С 2010 по 2015 год занимал должность украинского посла в Москве. С мая 2019 года он по совместительству работал послом на Ямайке. В декабре был назначен послом Украины в США.

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