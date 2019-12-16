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МИД РФ опроверг выводы ООН о жестоком обращении с гражданами Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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МИД России отверг выводы миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на Украине, в которых говорилось о якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИДа в понедельник, 16 декабря.

«Недоумение вызывают оценки Наблюдательной миссии итогов состоявшегося 7 сентября с.г. обмена пленными. Отвергаем голословные обвинения в якобы жестоком обращении с украинскими гражданами. <...>. Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов», — говорится в сообщении.

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Кроме того, дипломаты напомнили, что в мандат Наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. В ведомстве отметили, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь — территория России. Таким образом, попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной.

В МИДе обратили внимание на еще несколько моментов. Во-первых, представителей Министерства иностранных дел удивил факт, что эксперты продолжают верить Киеву насчет безусловной выплаты пенсий всем украинским гражданам. На деле же такой социальный механизм до сих пор не создан.

Во-вторых, несмотря на снижение количества жертв по сравнению с предыдущим отчетным периодом, ситуация по-прежнему остается напряженной.

«С апреля 2014 года внутренний вооруженный конфликт унес жизни 147 детей», — отметили в МИДе.

Отмечается, что 28-й доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине был подготовлен за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года.

12 декабря в ООН назвали число погибших мирных жителей Донбасса в 2019 году. По данным Мониторинговой миссии, в текущем году погибли 26 человек.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

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