«Модных» воров задержали в Чувашии

Полицейские в Чувашии задержали промышлявших в магазинах нижегородских модников. Серийных воров удалось взять с полным багажником похищенного, когда они возвращались из очередного шоп-тура.

Среди изъятого — брендовая одежда, обувь, электроника стоимостью от 8 тыс. до 30 тыс. рублей.

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