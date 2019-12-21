«Модных» воров задержали в Чувашии
Полицейские в Чувашии задержали промышлявших в магазинах нижегородских модников. Серийных воров удалось взять с полным багажником похищенного, когда они возвращались из очередного шоп-тура.
Среди изъятого — брендовая одежда, обувь, электроника стоимостью от 8 тыс. до 30 тыс. рублей.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Полицейские в Чувашии задержали промышлявших в магазинах нижегородских модников. Серийных воров удалось взять с полным багажником похищенного, когда они возвращались из очередного шоп-тура.
Среди изъятого — брендовая одежда, обувь, электроника стоимостью от 8 тыс. до 30 тыс. рублей.
Подробнее — в сюжете «Известий».