Более 30 тыс. человек за год стали жертвами насилия в Мексике

Жертвами насилия в Мексике в 2019 году стали 32,6 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу, 20 декабря, исполнительный секретариат Национальной системы общественной безопасности.

Отмечается, что подавляющее большинство убийств было совершено с применением огнестрельного оружия. По сравнению с рекордным по уровню насилия 2018 годом, число жертв возросло почти на 3%.

Самым опасным регионом стал штат Гуанахуато в центральной части страны, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию MVS Noticias.

В октябре как минимум 14 полицейских были убиты при нападении неизвестных преступников в западном мексиканском штате Мичоакан. В начале сентября президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал борьбу с криминалом своей главной задачей.