Прямой эфир

Более 30 тыс. человек за год стали жертвами насилия в Мексике

0
Фото: Global Look Press/Miguel Juarez Lugo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жертвами насилия в Мексике в 2019 году стали 32,6 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу, 20 декабря, исполнительный секретариат Национальной системы общественной безопасности.

Отмечается, что подавляющее большинство убийств было совершено с применением огнестрельного оружия. По сравнению с рекордным по уровню насилия 2018 годом, число жертв возросло почти на 3%.

Самым опасным регионом стал штат Гуанахуато в центральной части страны, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию MVS Noticias.

В октябре как минимум 14 полицейских были убиты при нападении неизвестных преступников в западном мексиканском штате Мичоакан. В начале сентября президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал борьбу с криминалом своей главной задачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бандиты в Мексике напали на уничтожавших плантации наркотиков военных
Два человека погибли в результате нападения на детском празднике в Мехико

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019