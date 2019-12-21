Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей

Французский хирург Жоэль Ле Скуарнек, который имеет стаж работы почти 30 лет, обвиняется в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детям. Об этом со ссылкой на прокурора Лорьяна (город на западе страны) Лорелин Пейферит сообщает телеканал BFM.

По словам прокурора, по некоторым преступлениям хирурга уже истек срок давности. На данный момент показания по делу 68-летнего Скуарнека дали 229 человек, 197 из них подали жалобу.

Как пишет «Газета.ру», расследование в отношении хирурга началось в 2017 году, после того как его шестилетняя соседка рассказала о домогательствах мужчины своей матери. Позднее на допросах он признался в изнасиловании двух племянниц.

В его доме правоохранители обнаружили записи, в которых говорилось о действиях сексуального характера в отношении 200 детей. Большинство жертв Скуарнек находил в больницах, в которых работал.

Суд по делу о первых четырех выявленных преступлениях состоится в марте 2020 года. Остальные случаи пока расследуются, но позднее могут быть объединены в одно дело для дальнейшего рассмотрения в ходе судебного процесса.

В конце 2018 года генеральная прокуратура американского штата Иллинойс выявила около 700 случаев предполагаемых домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны католических священников.