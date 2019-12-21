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Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей

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Фото: bfmtv.com
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Французский хирург Жоэль Ле Скуарнек, который имеет стаж работы почти 30 лет, обвиняется в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детям. Об этом со ссылкой на прокурора Лорьяна (город на западе страны) Лорелин Пейферит сообщает телеканал BFM.

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По словам прокурора, по некоторым преступлениям хирурга уже истек срок давности. На данный момент показания по делу 68-летнего Скуарнека дали 229 человек, 197 из них подали жалобу.

Как пишет «Газета.ру», расследование в отношении хирурга началось в 2017 году, после того как его шестилетняя соседка рассказала о домогательствах мужчины своей матери. Позднее на допросах он признался в изнасиловании двух племянниц.

В его доме правоохранители обнаружили записи, в которых говорилось о действиях сексуального характера в отношении 200 детей. Большинство жертв Скуарнек находил в больницах, в которых работал.

Суд по делу о первых четырех выявленных преступлениях состоится в марте 2020 года. Остальные случаи пока расследуются, но позднее могут быть объединены в одно дело для дальнейшего рассмотрения в ходе судебного процесса.

В конце 2018 года генеральная прокуратура американского штата Иллинойс выявила около 700 случаев предполагаемых домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны католических священников.

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