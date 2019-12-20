Три человека погибли во время рытья траншеи в Тулуне

Три человека погибли, еще двое пострадали при проведении земляных работ в Тулуне в Иркутской области, сообщил 20 декабря «РИА Новости» представитель экстренных служб региона.

«Обвал грунта произошел во время копания земляной траншеи. По предварительным данным, из пяти рабочих погибли трое, еще двое пострадали», — сказал он.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Днем ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль центрального аппарата СК РФ расследование дела о гибели двух человек в автомобиле, провалившемся в яму с кипятком в Пензе.

Инцидент произошел утром 18 ноября. Из-за резкого обвала грунта автомобиль Lada Largus, остановившийся возле магазина, провалился в яму с кипятком и перевернулся. Известно, что в салоне в момент ЧП находились двое мужчин, они погибли на месте.