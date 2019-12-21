Голикова оценила реализацию национального проекта «Образование»
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова назвала успешным ход национального проекта «Образование». Первые итоги она подвела во время посещения финала конкурса детских инженерных команд «Кванториада».
Подробнее — в сюжете «Известий».
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова назвала успешным ход национального проекта «Образование». Первые итоги она подвела во время посещения финала конкурса детских инженерных команд «Кванториада».
Подробнее — в сюжете «Известий».