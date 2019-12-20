На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»

Первый сезон сериала «Ведьмак» вышел на стриминговом сервисе Netflix. Он доступен на сайте сервиса с 20 декабря.

Сериал основан на одноименной серии фантастических романов польского писателя Анджея Сапковского. В главной роли в шоу Netflix снялся британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермэна. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», он является поклонником сделанной по мотивам книг о ведьмаке видеоигры и сам предложил телеканалу свою кандидатуру на главную роль. Также в проекте участвовали Фрейя Аллан, Аня Чалотра и другие артисты. Сценаристом и продюсером сериала выступила Лорен Хиссрич.

По сюжету, главный герой — один из последних ведьмаков Геральт, отмечает телеканал «360». Он боец и колдун в одном лице, способный одолеть чудовищ и снимать порчу. Чтобы стать ведьмаком, ему пришлось пройти суровые тренировки, изучить магические знаки и подвергнуться мутации, дающей сверхспособности.

Как уточняет «Газета.ру», до старта первого сезона шоу продлили на второй, релиз которого намечен на 2020 год. Он будет доступен подписчикам сервиса. Пока же пользователи могут посмотреть восемь серий первого сезона по часу каждая. Как отмечает RNS со ссылкой на «Netflix Россия», серии также доступны в русском дубляже и с субтитрами.

В августе в Сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix. Впервые он был показан в середине июля на Comic Con.