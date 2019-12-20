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Путин понадеялся на конструктивную и праздничную атмосферу форума ЕЭАС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин надеется, что встреча стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) пройдет в конструктивной и предновогодней атмосфере. Это, по его словам, станет заделом на успех в дальнейшей интеграции государств, сообщает ТАСС в пятницу, 20 декабря.

Путин полагает, что работа «пятерки» будет конструктивной, при этом пройдет в предпраздничной атмосфере и с хорошим настроением. Российский лидер подчеркнул, что задача союза заключается в движении к реализации всех совместных планов.

«Есть вопросы, которые еще подлежат решению. Это связано с различного рода ограничениями, изъятиями, в принципе, это характерно для любых экономических интеграционных объединений, мы постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности стран к тем или иным шагам», — отметил глава государства.

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Кроме того, Путин поблагодарил почетного председателя ЕАЭС — бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Российский лидер отметил, что именно этот человек выступил инициатором создания объединения. Он заверил, что союз функционирует наилучшим образом.

Ранее в этот же день началась встреча стран — участниц ЕЭАС в Санкт-Петербурге.

Путин уже встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер отметил опыт, который приобрели оба государства в рамках межгосударственного строительства, который широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и ЕАЭС.

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