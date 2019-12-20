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ГИБДД хотят дать право проверять всех на алкоголь и наркотики

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Сотрудникам ГИБДД могут разрешить проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. МВД подготовило проект изменений для правил освидетельствования. Новая инициатива позволит инспекторам проверять автомобилистов даже без видимых признаков опьянения, таких как запах, нарушение речи, неустойчивость. При этом такой тест будет всего лишь предварительным, поэтому составление протокола и присутствие понятых не понадобится. В случае положительного результата водителя направят на медосвидетельствование.

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