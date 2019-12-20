Королева Елизавета II пообещала Brexit до конца января

Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года. Об этом она заявила в ходе выступления перед парламентом.

В своей речи королева назвала выход из ЕС в указанный срок приоритетной задачей для правительства на следующий год. После этого Лондон должен будет заключить с Брюсселем и другими странами соглашение о свободной торговле.