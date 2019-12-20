Тетя заберет старших детей хозяина дома-арсенала под Гатчиной

Двух совершеннолетних детей Андрея Бовта, которого подозревают в изнасиловании ребенка в деревне Химози Гатчинского района, может забрать тетя.

Младшие дети остаются на контроле специалистов — с ними логопеды и психологи. Опека может забрать шестерых несовершеннолетних из семьи.

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