Художники украсили пеплом две маски Чарльза Мэнсона

Прах осужденного убийцы и музыканта Чарльза Мэнсона украсил две его маски, которые создали художники Райан «Всемогущий» и Рик Фишер. Об этом на своем YouTube-канале сообщил портал TMZ.

Издание со ссылкой на источник отмечает, что необычные предметы, в которых также использовали человеческую кровь, создавали в студии Фишера в американском штате Огайо.

Пользователи сети не оценили подобное искусство. Некоторые из них отметили, что маска выглядит демонически, а еще часть написали, что это «ужасно».

Мэнсон и члены его коммуны «Семья» были арестованы в 1969 году. Его признали виновным в организации убийств и приговорили к смертной казни. Однако после введения в штате Калифорния моратория на высшую меру наказания в 1972 году приговор был заменен пожизненным заключением с возможностью условно-досрочного освобождения. Мэнсон скончался на 84-м году жизни в тюрьме штата Калифорния.