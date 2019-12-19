Прокуратура сочла справедливым приговор осужденной в РФ израильтянке

Прокуратура не считает возможным изменить обвинительный приговор осужденной в России гражданке Израиля Нааме Иссахар. Об этом 19 декабря заявил прокурор в ходе заседания в Московском областном суде, где рассматривается ее апелляционная жалоба.

«Приговор Химкинского суда в отношении Иссахар считаю законным и обоснованным, не подлежащим отмене», — приводит его слова «Интерфакс».

Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша, пишет «Газета.ру». На суде она признала вину в хранении запрещенных веществ, но отрицала, что занимается их контрабандой.

11 октября стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере. 13 октября президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар.