Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Google

71% пользователей по всему миру пожаловались на работу поисковой системы Google. Данные размещены на портале Downdetector.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из Турции, Болгарии, Греции, Великобритании, Нидерландов и Ирака. В России с проблемами столкнулись прежде всего жители Москвы, сообщает телеканал «360».

Возникают проблемы со входом в учетную запись (61%) и работой поисковой системы (38%).

В мониторинговой группе NetBlocks подтверждают нестабильность работы поисковика. 19 декабря перебои произошли в работе YouTube, GMail и других сервисов Google.

Специалисты отмечают, что причина сбоев в технической ошибке. Они не имеют отношения к интернет-фильтрации или отключениям мобильной связи, которыми иногда пользуются власти.

6 декабря пользователи в ряде стран столкнулись со сбоями в работе Facebook и Instagram. Больше всего пользователей пожаловалось на работу Facebook из США, Мексики, Перу, Колумбии и Бразилии. Около 47% из них указали на проблемы с авторизацией, еще 32% на проблемы с новостной лентой, а 19% заявили о полном отключении соцсети.