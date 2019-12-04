Instagram начнет спрашивать возраст при регистрации

Социальная сеть Instagram будет запрашивать дату рождения при создании аккаунта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте соцсети 4 декабря.

«Начиная с сегодняшнего дня мы будем запрашивать вашу дату рождения при создании аккаунта в Instagram. Согласно нашим Условиям использования, вам должно быть не менее 13 лет, чтобы иметь учетную запись в большинстве стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные пользователи не смогут увидеть дату рождения. Данная информация будет использоваться для совершенствования обучения управлению учетными записями и параметров конфиденциальности молодых пользователей. Также вместе с новым обновлением пользователи смогут контролировать возможность отправления личных сообщений.

Ранее, 28 ноября, пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети. Большая часть пользователей испытывала трудности при загрузке приложения.