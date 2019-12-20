Битва маркетплейсов: IT-гигант запустил новый финансовый сервис

Свои виртуальные витрины строят практически все крупнейшие компании России: Сбербанк и ВТБ, Mail.ru и «Яндекс». Они соревнуются за то, чтобы пользователи оставались у них, а не переходили к конкурентам. На этой неделе технологический гигант Mail.ru Group запустил свой платежный маркетплейс, став первым среди почтовых сервисов, рассказали «Известиям» в организации. Владельцы адресов теперь могут оплатить различные услуги. В частности, налоги, образование и штрафы.

Не выходя из почты

Mail.ru интегрировал платежный сервис в свою почту. Там уже можно оплатить мобильную связь, кредит, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги и так далее. Функционально «Центр оплат» похож на имеющиеся предложения от банков. Отличие в том, что не надо с сайта почты переходить на другие порталы или устанавливать дополнительные приложения.

— Созданием платежного маркетплейса Mail.ru повышает лояльность клиентов. Впоследствии расширяя функционал, компания сможет получать больше информации о своих пользователях и предоставлять более широкий спектр услуг, — считает директор операционного развития «БКС Премьер» Иван Мазов.

По последним данным исследовательской компании Mediascope, совокупный месячный охват сайта и приложения Mail.ru за сентябрь 2019 года составил 48,5 млн человек — большая часть с доходами средними и выше средних: 14,3 млн и 12,1 млн человек соответственно. Пользователь хочет решать максимум вопросов в пределах одного сервиса, пояснили в пресс-службе Mail.ru. Это одна из причин, по которым банки стремятся предоставлять услуги нефинансового характера, добавили там.

Справедливо и обратное: всё чаще BigTech компании занимаются финансовыми технологиями. Google объявил, что в 2020 году предложит своим американским пользователям возможность открытия банковских счетов через аккаунт Google Pay. Facebook создает свою криптовалюту — Libra, а Apple летом представила для жителей США виртуальную кредитку.

В пресс-службе Google «Известиям» сказали, что интегрированного в почту платежного маркетплейса у них нет. В компании отказались раскрывать свои дальнейшие планы. «Рамблер» отказался от комментариев (46,5% компании принадлежит Сбербанку). В «Яндекс» не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Справка «Известий» Маркетплейс — онлайн-витрина, где представлены услуги и товары партнеров. Потребитель видит предложения компаний, собранные на одном сайте. Не нужно заходить на различные порталы, поэтому повышается скорость операций и экономится время. Отличие от экосистемы в том, что ее оператор сам отбирает продукты и позиционирует их от своего имени. Например, Aliexpress — товарный маркетплейс. Банк России планирует запустить свой финансовый маркетплейс. В нем первыми услугами должны стать открытие счетов и получение кредита.

А банки что

Подобный сервис Тинькофф банк предлагает уже несколько лет в мобильном приложении в интернет-банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Мы считаем себя BigTech-компанией с банковской лицензией, потому что у нас более 70% персонала штаб-квартиры — это IT-специалисты, — сообщили там.

Создание экосистем часто размывает фокус внимания у собственников и менеджмента, это снижает эффективность основного бизнеса, потому что не всегда хватает управленческих компетенций, поделился с «Известиями» своим мнением первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Строящиеся в настоящий момент экосистемы, сочетающие в себе финансовые и нефинансовые бизнесы, в итоге будут разъединены либо по антимонопольным причинам, либо по причинам создания высоких рисков, прогнозирует банкир. По его словам, в будущем конкуренция с платежными сервисами будет только усиливаться и станет непредсказуемой из-за постоянного развития технологий.

Сейчас период экспериментов, и все заводят свои платежные системы и маркетплейсы. Через год-два определятся лидеры на этом рынке, утверждает аналитик «Финам» Леонид Делицын. По его словам, на данный момент Mail.ru самый популярный почтовый сервис в России, а значит, его ежедневная аудитория заведомо больше, чем у любого банка.

Экосистемы или маркетплейсы создаются, потому что это отличный генератор продаж, рассказал «Известиям» гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. По его словам, конкурентное преимущество перед банками в том, что клиенты часто заходят проверить почту или посмотреть новости. На портал кредитной организации граждане заходят, чтобы удовлетворить конкретную потребность.

Технологическим компаниям выгодно создавать маркетплейсы, потому что они управляют трафиком. Такие онлайн-витрины — способ монетизировать его, указал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман. Выиграют те, кто угадает желания клиентов и предложит наиболее удобный интерфейс, минимальные комиссии и партнерские программы, добавил он.

Вряд ли в России в итоге останется только одна экосистема, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Например, в Китае, несмотря на вездесущее суперприложение WeChat, успешно развивается маркетплейс Alibaba со своей платежной системой Alipay. Скорее всего, одни и те же люди будут одновременно использовать услуги сразу нескольких экосистем. По словам эксперта, их неотъемлемая часть — это платежи, потому что любые сервисы надо как-то оплачивать и странно отдавать этот комиссионный доход конкурентам.