Скрытый конфликт: что можно найти на улицах погибшего города

Внутренняя площадь города, которая ограничена четырьмя массивными пирамидами, вмещала до 100 тыс. человек. Самые главные и древние постройки города — Пирамида Луны и Пирамида Солнца. В глубине Пирамиды Луны обнаружили камеру с останками 12 человек. У всех руки связаны за спиной, но десятерых обезглавили и бросили в беспорядке, а двоих, по-видимому представителей элиты, аккуратно усадили и принесли в жертву вместе с украшениями