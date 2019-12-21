Скрытый конфликт: что можно найти на улицах погибшего города

Теотиуакан — древний город, который был заложен еще в III веке до н.э. на территории современной Мексики. Его история хранит множество загадок, а раскопки, начавшиеся лишь в конце XIX века, продолжаются до сих пор. Что происходит на улицах погибшей столицы огромной империи — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Andrew Hasson
Считается, что в период расцвета город, ставший экономическим центром Мезоамерики, занимал территорию площадью около 28 кв. км, его населяло свыше 125 тыс. человек. В середине VI века центр города был разграблен, строения сожжены, а в VII веке из него исчезли и все люди
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Фото: REUTERS/Gustavo Graf
Известно, что в городе жило множество разнообразных этнических групп, чьи представители входили в число местной элиты, облеченной властью и жившей в роскошных особняках. Также здесь обитало множество мигрантов со всей Мезоамерики, которые искали заработок в богатом городе или бежали от вулканических извержений
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Фото: REUTERS/Gustavo Graf
Крупный жилой комплекс Ла-Вентилья, расположенный в наиболее изученном районе древнего города
В Тепантитле, одном из административных комплексов города, обнаружена уникальная настенная роспись, которая изображает веселых людей в окружении цветов и бабочек. Считается, что это был местный учебно-культурный центр, где молодежи преподавали навыки пения и танцев
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Фото: REUTERS/Gustavo Graf
Внутренняя площадь города, которая ограничена четырьмя массивными пирамидами, вмещала до 100 тыс. человек. Самые главные и древние постройки города — Пирамида Луны и Пирамида Солнца. В глубине Пирамиды Луны обнаружили камеру с останками 12 человек. У всех руки связаны за спиной, но десятерых обезглавили и бросили в беспорядке, а двоих, по-видимому представителей элиты, аккуратно усадили и принесли в жертву вместе с украшениями
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Фото: REUTERS/Gustavo Graf
Что произошло с городом и почему он вымер, до сих пор точно неизвестно. Есть предположения, что его погубил некий внутренний социальный конфликт. Разрушенным и разграбленным оказался только центр Теотиуакана, где проживала знать
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Фото: REUTERS/Gustavo Graf
Как раз в этот период произошло несколько крупных извержений вулканов, климат сильно изменился, люди страдали от голода. По мнению ученых, ухудшение условий жизни как раз и могло вызвать социальный взрыв
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Фото: Getty Images/Corbis/Frédéric Soltan
Теотиуаканом — местом рождения богов — город назвали ацтеки через несколько столетий после его гибели. Кто тут жил, до сих пор доподлинно не известно — местное население не удается связать ни с одной из известных доколумбовых цивилизаций
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Фото:REUTERS/Henry Romero
Археологи нашли на территории комплекса множество древнейших артефактов, в том числе десятки тысяч сосудов доиспанской эпохи и наконечников стрел
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Фото: Getty Images/Andrew Hasson
Теотиуакан — самый посещаемый археологический памятник Мексики. Он входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
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